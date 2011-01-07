Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Анастасия Корниенко

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года. 10 сюжетов и 10 разных версий: каким был год для тех, кто порой остается за кадром, но всегда находится в центре событий. Анастасия Корниенко вспоминает все самое яркое.

2010 год я встретила на пограничной заставе в Бресте, тогда еще была собкором по этому региону. Честно говоря, думала, что в такой праздник здесь хоть какие-то поблажки. Действительно, был и новогодний стол, и Дед Мороз, и даже разрешение посмотреть телевизор на час дольше. Но это для тех, кто был не на дежурстве. Пограничные наряды же несли службу и в лютый мороз.

Яркое впечатление остались от зимовки летучих мышей. В фортификационных сооружениях Брестской крепости их тысячи. Для них ученые сделали рукотворные горы. Шифер, чтобы мышам было легче держаться во время спячки. В Беларуси можно встретить и самых редких представителей рукокрылых. По крайней у голландских ученых от такого многообразия кругом шла голова.

Весна, ручьи. А для кого-то и море в собственном подвале. Подтопление резко увеличило уровень грунтовых вод и обнажило старую проблему – отсутствие ливневой канализации. Нашей съемочной группе пришлось купить партию резиновых сапог. Другим способом к нашим героям было не пройти.

22 июня по традиции тысячи людей встречают рассвет у стен легендарной Брестской крепости. Приходят, чтобы отдать дань памяти погибшим во времена Великой Отечественной. На этот раз в 4.00 стены легендарной фортеции наполнились еще кино и музыкой.

Для кого-то лето время отпусков, а для нас – время уборки урожая. Жатва была действительно горячей. Вспомните, жара стояла под 40, а в поле спрятаться негде. Несмотря на зашкаливающий природный плюс, работа не останавливалась ни на секунду.

Запомнится этот год и профессионализмом белорусских трансплонтологов. Руки у них, действительно, золотые. Наша съемочная группа присутствовала на первой пересадке почки лапароскопическим методом. Операция транслировалась он-лайн, и за ней следили десятки специалистов, в том числе и из России. Поразила слаженность и спокойствие действий. После такой операции, люди которые были привязаны к аппарату, теперь смогут вести нормальный образ жизни.

Осень 2010 отмечена для меня поездками. Во-первых, в Литву. Мы писали интервью с бизнесменами, директорами, грузоперевозчиками. И каждый строит свои планы плодотворного сотрудничества с Беларусью. Мы проехали путь от Вильнюса до Клайпеды. Кстати, на этом побережье преимущество за белорусскими грузами.

Вторая поездка была в город Санкт-Петербург. Честно признаться, не ожидала, что наши товары здесь пользуются таким спросом. Их едва ли успевают завезти.

Одно из самых ярких событий декабря – главная елка страны во Дворце Республики. Здесь я тоже была в первый раз. Впечатления не забываемые. Поздравить детей с наступающими праздниками приехал глава государства. Все получили подарки. А сказочное представление перенесло всех в мир чудес.

Анастасия Корниенко и телекомпания «СТВ», убедились: чудеса бывают, только этого нужно очень захотеть и приложить максимум усилия.