Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Алеся Высоцкая

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года. 10 сюжетов и 10 разных версий: каким был год для тех, кто порой остается за кадром, но всегда находится в центре событий. Алеся Высоцкая вспоминает всё самое важное.

2010 для меня прошел под знаком открытий. Причем не только в науке, но и в человеческих отношениях. И если в научном мире все было закономерно – ставка на инновации дает отдачу, то люди удивляли немало: одни – непомерной фантазией, другие – особо пристальным взглядом на Беларусь.

Начну с разработак. В то время, как одни помогли цветоаномалам увидеть полноценную картинку – изобрели программу с возможностью различать все цвета, другие – квантовой физикой дали отпор хакерам.

Все со словом уникально. Но меня лично еще больше впечатлила сенсация на клеточном уровне. Исследование гомельчан.

Настоящим свершением стало и открытие Республиканского центра трансплантологии.

Женщине-журналисту тяжело рассказывать о людях на грани жизни и смерти. Но страх уходит, когда в гармонии мастерство хирургов и совершенство новейшего оборудования.

В моем 2010 было и много политики. И это не только выборы – президентские и в Местные Советы. Хотя и тут было место уникальному, ведь работали по новому Избирательному Кодексу.

Вспомнить же хочется неординарные визиты к нам политиков. К примеру, Президента Бердымухамедова. Так, как встречали лидера Туркменистана у нас его земляки, мы больше нигде не видели.

Молниеносным принятием решений мне лично запомнился и друг Беларуси – Уго Чавес. Контракты подписывались почти на лету. Купить партию тракторов почти у трапа самолета? Не проблема, когда партнер надежный.

В президентской гонке своей изобретательностью удивили кандидаты. Их в эти выборы было как никогда много, и каждый пиарил себя как мог, не скупясь на ксерокс для подписей в поддержку или публичные подарки с двойным смыслом.

Год прошел для меня и в многочисленных поездках по регионам. Запомнилась, к примеру, мозговая атака на Полесье. В январе стали разрабатывать имидж-программу по развитию, а уже летом показывали Президенту что сделано.

Еще один пример удачно вложенных денег – минская студдеревня. Скажу честно: общежитий с таким комфортом у нас еще не было.