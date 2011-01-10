Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Алексей Адашкин

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года: каким был год для тех, кто порой остаётся за кадром, но всегда находится в центре событий. Всё самое яркое вспоминает Алексей Адашкин.

Подведение итогов прошедшего года хочется начать со спортивных событий, которые вопреки законам жанра попали на первые позиции новостных лент и наших выпусков. Мне довелось стать свидетелем того, как белорусские атлеты Вадим Девятовский и Иван Тихон получили обратно свои олимпийские медали.

Спортсмены были лишены наград из-за допингового скандала. Два года длились судебные тяжбы. И как результат — арбитражный суд в Лозанне признал ошибочными действия Международного олимпийского комитета. В мировой практике такой случай — беспрецедентный.

Еще одно спортивное событие, о котором еще долго будут вспоминать, это благотворительный матч Каролин Возняцки и Виктории Азаренко. Лучшие теннисистки планеты встретились на корте Дворца спорта в Минске.

Посмотреть на звездную игру пришли более трех тысяч человек. За матчем наблюдал и Президент Беларуси. Во время первого сета Вика и Каро неожиданно поднялись к зрителям и пригласили Александра Лукашенко выйти на корт. Оказалось, что в теннис глава государства играет не хуже, чем в хоккей.

Если перейти к серьезным экономическим темам, то в минувшем году я присутствовал на уже исторических переговорах по созданию Таможенного союза. Обсуждение на уровне глав правительств проходило в Санкт-Петербурге в мае. Дискуссия велась за пять недель до намеченной даты старта альянса. Разговор был откровенно непростым, однако он также поспособствовал тому, что российскую нефть мы теперь получаем беспошлинно, а иномарки ввозим по прежним тарифам.

Французская «Фигаро», немецкая «Бильд», польская «Речь Посполита». Вот далеко не полный перечень мировых масс-медиа, корреспонденты которых приезжали в Минск, чтобы записать интервью с Александром Лукашенко. Было интересно наблюдать, как уже во время разговора с президентом иностранные журналисты начинали несколько иначе относится к Беларуси — более лояльно.

Таким мне запомнился десятый год нового тысячелетия. Судя по первым дням и съемкам 2011-ого, он тоже будет информационно-насыщенным.