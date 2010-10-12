Итог нобелевской недели: тенденция награждения неоднозначных решений

По мнению ряда экспертов, присуждение самых известных научных премий в этом году в целом подтвердило наметившуюся тенденцию.

Комитет все чаще отмечает неоднозначные достижения, либо откровенно опаздывает в своих решениях. Так, названные накануне имена экономистов-лауреатов, работавших в области макроэкономики и изучавших проблемы рынка труда, должны были, как считают аналитики, прозвучать уже давно. Аналогичная ситуация сложилась и с запоздавшим присуждением премии в области литературы классику Марио Варгасу Льосе.

В то же время, премия за открытие искусственного оплодотворения, очевидно, не могла не вызвать ожесточенную критику со стороны Ватикана. Тем не менее, Нобелевский комитет-2010 почти обошелся без совсем странных решений, вроде премии по литературе Герты Мюллер и премии мира Барака Обамы.