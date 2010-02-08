Итальянских почтальонов пересаживают на электрические квадроциклы

С 7 февраля работники «Почты Италии» в Милане стали развозить корреспонденцию на легких электрических квадроциклах Free Duck (Свободный утенок).

Двухместные квадроциклы работают на электрическом моторе, рядом с которым расположен еще один, эндотермический мотор с небольшим объемом цилиндра, который служит генератором для зарядки аккумулятора.

Этот вид транспорта, созданный по европейским стандартам, как нельзя лучше вписывается в программу «Зеленая почта», которую поддерживает Италия, и которая финансируется Европейским Союзом в рамках проекта Intelligent Energy for Europe.

На сегодняшний день квадроциклы Free Duck уже появились на дорогах 16 итальянских городов. В этом году на них пересядут почтальоны из Монцы, Бреши, Павии, Мантовы и Комо, сообщает MIGnews.com.