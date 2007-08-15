Итальянские традиции в Витебске

Из Флоренции и Рима сюда пришла мода на так называемые "замочки любви". В знак сильного чувства влюблённые пары крепят навесные замки с выцарапанными именами на перила моста имени Пушкина, а ключи выбрасывают в реку Витьба.

Судя по дате, первый "замок любви" появился в Витебске в День влюбленных - 14 февраля. Сегодня на перилах одного из красивейших мостов древнего города висит уже более десятка таких любовных знаков.

Европейской традиции "замочков любви" пошел 15 год, когда в свет вышел роман Федерико Мочча "Три метра над небом", который и положил начало романтическому обряду.

