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Итальянские мафиози отмывали деньги через лотерею

23 сентября 2010 13:04
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Мафиозная организация ндрангета, действующая в итальянской области Калабрия, отмывала доходы через лотерею. Такие данные стали известны из доклада спецслужб.Преступники активно скупали билеты, тратя на это доходы от масштабной контрабанды наркотиков. Затем лжевыигрыши поступали на специальные банковские счета, с которых уходили уже «легальными». В ходе спецоперации были арестованы 28 членов ндрангеты, которых итальянский суд приговорил в совокупности к 336 годам тюремного заключения.
# общество

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