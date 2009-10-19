Итальянские книги 15-16 веков можно будет увидеть на выставке в Беларуси

Торжественное открытие выставки «Итальянские книги на белорусских землях в эпоху Боны Сфорцы» состоится 19 октября в 17 часов в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси.

Эта выставка приурочена к Неделе итальянского языка и является совместным проектом Посольства Италии в Республике Беларусь и Национальной библиотеки, сообщает агентство «Минск-Новости».

Здесь будут представлены старопечатные книги, изданные в Италии в XV и XVI веках. Среди них «Божественная комедия» (1481) известного итальянского поэта Данте Алигьери, произведения античных философов Аристотеля, Плутарха, Цицерона, экземпляры книгопечатника эпохи Возрождения Альда Мануция.

Как сообщили в библиотеке, на торжественную церемонию открытия выставки приглашены представители дипломатического корпуса, Министерства культуры Беларуси, музейные работники, преподаватели итальянского языка.