Итальянская пресса обсуждает перспективы белорусско-итальянских отношений

Чаще всего в СМИ обсуждают итоги встреч на высшем уровне. Однако на этот раз, журналисты обозначили ключевые темы еще накануне.

Ведь говорить было о чем, тем более Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии приезда в Минск Сильвио Берлускони дал обширное и откровенное интервью авторитетному изданию «La Stampa». Вот только некоторые цитаты:

«В Беларуси больше демократии, чем на Западе», а в преддверии предстоящих переговоров с премьером Италии белорусский лидер подчеркнул – «в основном это будут вопросы экономического сотрудничества и инвестиций итальянских предприятий в Беларусь».

Сегодня ежедневная итальянская газета «Corriere dell Sera» опубликовала под заголовком «Премьер в Минске, что бы сблизить Беларусь и ЕС». Журналист отмечает, что «Лидер Беларуси пользуется широкой и объективной поддержкой у себя в стране, что так же признают различные независимые организации. Экономика Беларуси в последние годы развивалась и развивается сейчас лучше, чем в других бывших республиках СССР. Безработица там всегда была на низком уровне».

Итальянское информационное агентство «Apcom» так же отмечает, «Италия играет ключевую роль в развитии отношений Беларуси и ЕС». Информагентство ссылается на крупную итальянскую компанию, которая станет одной из первых в развитии взаимовыгодных отношений между Римом и Минском. «Стороны заинтересованы в развитии сотрудничества данной компанией по гражданским проектам: высокие технологии, коммуникационная инфраструктура, спутниковые и навигационные системы».