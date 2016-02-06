Итальянец пытается отправить жену в тюрьму за плохое ведение хозяйства

Новости Италии. Житель итальянского города Соннино требует привлечь к уголовной ответственности свою супругу. Мужчина утверждает: повод для этого имеется и очень даже весомый. Жена безответственно и без энтузиазма относится к домашним обязанностям.

Также муж обвиняет супругу в плохом обращении с членами семьи,

за что, как отмечает издание The Local, ей может грозить до шести лет тюрьмы.

От нерадивой супруги итальянец страдает не первый год. Поначалу было терпимо, но последние два года стали, с его слов, невыносимыми. Дошло до того, что жена вышвырнула благоверного из спальни и теперь глава семейства вынужден жить в полной антисанитарии.

Заявитель добавил, что вынужден был выбрасывать в мусорное ведро купленные продукты, потому что жена ленилась заниматься готовкой.