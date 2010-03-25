Итальянец по незнанию оплатил собственного киллера

Жительница городка Луццара на севере Италии заняла у собственного отца пять тысяч евро, которые требовались ей для оплаты услуг киллера.

Жертвой наемного убийцы должен был стать профинансировавший мероприятие отец девушки по имени Родольфо Моретти, пишет The Daily Telegraph.

19-летняя Иления Моретти сказала отцу, что деньги нужны ей для поездки в Соединенные Штаты Америки. Получив нужную сумму, она договорилась с 22-летним Алексом Грантана, проживавшим в соседнем городке, что тот избавит ее от отца. Юноша напал на мужчину с ножом, но был обезврежен им и передан в руки полиции. На допросе он заявил, что Моретти просто ему не понравился.

Тогда Иления Моретти наняла нового убийцу – молодого марокканца, с которым познакомилась на местной железнодорожной станции. Случайный знакомый согласился совершить преступление, но в последний момент испугался и сообщил о заговоре в полицию. Из-за его показаний полицейские пересмотрели дело о первом нападении на Родольфо Моретти и установили, что оно также было организовано его дочерью.

Девушка объяснила, что на протяжении многих лет отец плохо обращался с ней и ее матерью. По данным полиции, жена Родольфо Моретти одобрила замысел дочери убить отца. Иления Моретти была арестована, а в отношении ее матери ведется расследование.