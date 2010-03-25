Итальянец по незнанию оплатил собственного киллера

Жертвой наемного убийцы должен был стать профинансировавший мероприятие отец девушки по имени Родольфо Моретти, пишет The Daily Telegraph.
19-летняя Иления Моретти сказала отцу, что деньги нужны ей для поездки в Соединенные Штаты Америки. Получив нужную сумму, она договорилась с 22-летним Алексом Грантана, проживавшим в соседнем городке, что тот избавит ее от отца. Юноша напал на мужчину с ножом, но был обезврежен им и передан в руки полиции. На допросе он заявил, что Моретти просто ему не понравился.
Тогда Иления Моретти наняла нового убийцу – молодого марокканца, с которым познакомилась на местной железнодорожной станции. Случайный знакомый согласился совершить преступление, но в последний момент испугался и сообщил о заговоре в полицию. Из-за его показаний полицейские пересмотрели дело о первом нападении на Родольфо Моретти и установили, что оно также было организовано его дочерью.
Девушка объяснила, что на протяжении многих лет отец плохо обращался с ней и ее матерью. По данным полиции, жена Родольфо Моретти одобрила замысел дочери убить отца. Иления Моретти была арестована, а в отношении ее матери ведется расследование.