IT-технологии активно внедряются в образовательный процесс

"Информационные технологии в образовательном процессе". Под таким названием 10 мая в белорусской столице пройдет Международная научно-практическая конференция.В форуме впервые примут участие педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Они будут присутствовать на мероприятии виртуально - в качестве участников телемоста. В планах - обсудить развитие IT-технологий в учебно-воспитательном и управленческом процессе, совершенствование компьютерных сетей в учебных заведениях. В рамках форума пройдет выставка программных продуктов - лауреатов городской мультимедиа-экспозиции, а также выставка конкурсных проектов участников городского конкурса "Информационные технологии в образовательном пространстве".