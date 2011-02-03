IT-специалистов в Беларуси станет больше

Реструктуризацию специальностей планирует провести Министерство образования в текущем году.

Среди основных задач — увеличение количества специалистов для работы в области информационных технологий — в первую очередь, инженеров-разработчиков.

Акцент и на создание современных кафедр исследовательского типа в области машиностроения и строительного сектора в целом. Большая работа предстоит и в связи с принятием кодекса об образовании: новые задачи будут решаться с использованием современной нормативно-правовой базы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Нужно будет провести определенную реструктуризацию специальностей, потому что далеко не по всему спектру направлений Республика Беларусь определяет свои приоритеты. Здесь приоритеты отдаются аграрному сектору и переработке аграрной продукции. Будут развиваться аграрные университеты.