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Истребители Су-30СМ Беларуси и России выполнили полёт вдоль белорусской границы

30 ноября 2021 18:18
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Новости Беларуси. Нарастающая эскалация обстановки у наших границ, конечно же, не остается без внимания. Военная активность Запада под максимально возможным контролем Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истребители Су-30СМ Беларуси и России выполнили полёт вдоль белорусской границы-1

Вдоль рубежей увеличили состав дежурных сил ПВО, а в воздух уже на постоянной основе поднимается стратегическая авиация. Так, 30 ноября, был выполнен очередной полет смешанной тактической группы в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России. Такие совместные авиапатрули гарантируют стабильность в небе. Это особенно актуально в свете участившихся полетов различных видов авиации вблизи наших воздушных границ.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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