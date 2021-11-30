Истребители Су-30СМ Беларуси и России выполнили полёт вдоль белорусской границы

Новости Беларуси. Нарастающая эскалация обстановки у наших границ, конечно же, не остается без внимания. Военная активность Запада под максимально возможным контролем Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдоль рубежей увеличили состав дежурных сил ПВО, а в воздух уже на постоянной основе поднимается стратегическая авиация. Так, 30 ноября, был выполнен очередной полет смешанной тактической группы в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России. Такие совместные авиапатрули гарантируют стабильность в небе. Это особенно актуально в свете участившихся полетов различных видов авиации вблизи наших воздушных границ.