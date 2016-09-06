История развития избирательного права: какими были первые бюллетени и урны для голосования?

Первые ящики для голосования появились в древней Греции. А роль бюллетеня тогда выполнял боб: белый означал – «да», а чёрный – «против».

Демократические процедуры на белорусских землях также были известны издавна, однако голосование у нас в долгое время было исключительно открытым. Вспомните полоцкое вече, стенд Великого Княжества Литовского, выборы в городской магистрат. А вот уникальный случай уникальный случай истории – 1889 год, когда избирали на пост городского главу – графа Карла Чапского. Тогда члены Минской городской думы голосовали при помощи шаров: белые означали «за», чёрные – «против». К слову, Чапский сумел за одно десятилетие превратить провинциальный городок в европейскую столицу. Он избирался горожанами на три срока подряд.

На выборах Госдумы Российской империи голосовать могли только крестьяне с большим земельным наделом и горожане с недвижимым имуществом. У женщин и вовсе не было избирательного права. Но все изменилось после февральской революции 1917 года, когда у нас прошли первые демократические выборы в Учредительное собрание Российской Республики.

Это сегодня смотреть хронику 1917 года без улыбки невозможно. А тогда – это была правда жизни.