История радио в Минске: от «малого коминтерна» до технологий эфирного, спутникового и Интернет-вещания

У минчанки Натальи Сугак быт давно налажен: ежедневные хлопоты, периодические походы в театр с подругой, беседы с родственниками. Непременным фоном для повседневных забот для Натальи Александровны уже много лет является радио.

Наталья Сугак, пенсионерка:

Радиоточка у меня около кухни. Я там, допустим, чищу картофель, готовлю пищу и слушаю радио. Очень приятно, когда концерты по заявкам радиослушателей, хорошие концерты. Когда-то я тоже заявку подавала. Исполняли арию «Чио-чио-сан» из оперы «Чио-чио-сан».

Именно по радиоточке в середине прошлого века вместе со всем советским народом 10-летняя Наташа узнала о начале войны. Под звуки радио проходит практически каждый день Натальи Александровны. Однако 1 октября, в День пожилых людей, пенсионерка не услышала ни поздравлений от властей, ни знакомых голосов радиоведущих.

По официальной версии, содержание радиоточки стало убыточным и нецелесообразным. Так сказать, анахронизм – пережиток времени. А ведь еще меньше века назад советский народ не мог представить и дня без рупора гласности – радио.

Тамара Соломко, заведующий историко-информационным центром:

В 1924 году был создан передатчик (назывался «малый коментерн», мощностью 1,2 киловатта). И эти два передатчика были переданы в Беларусь. Установлены они в Минске и в Гомеле. И это были первые мощные станции радиосвязи, которые обеспечили 15 ноября 1925 года возможность услышать первую белорусскую речь.

Ладным дикторским голосом Минск заговорил спустя 30 лет после знаменательной даты 7 мая 1895 года, когда ученый Попов, в Петербурге, продемонстрировал общественности первый сеанс радиосвязи.

Белорусское радио вышло в эфир 15 ноября 1925 года. Первые трансляции длились всего 30 минут в сутки. Но радио быстро развивалось и уже в следующем году появились передачи для разных категорий слушателей: «Белорусская деревня», «Красная смена», «Пионер Беларуси» и «Молодняк».

С 1928 во всей республике узнали о проводном вещании и уже в 30-х люди во всю стали слушать радио-газеты. Безликое и вездесущее приспособление стало настоящим символом своего времени. Военное лихолетье существенно подкосило развитие радиовещания.

Известно, что в начале Великой Отечественной войны, чтобы уберечь население от дезинформирующей вражеской пропаганды, по решению правительства СССР на временное хранение были сданы все эфирные радиоприемники. Таким образом, сигнал, бегущий по проводам, был недоступен врагу. А советский народ получал оперативную информацию о положении на фронтах, в мире и внутри страны через репродукторы и проводное радио.

Тамара Соломко, заведующий историко-информационным центром:

В основном оно использовалось в административных зданиях, а в местах большего скопления людей использовались такие громкоговорители, такие рупорные репродукторы, которые вешали в скверах, в парках. Во время войны сводки с фронта слушали. По такому репродуктору легендарный диктор Левитан оповестил народ о великой победе.

Ударными темпами развивалось производство радиоприемников в послевоенное время. Рижские, московские и минские заводы-гиганты обеспечили персональной радиоточкой буквально каждую семью. И даже в эпоху советской «уравниловки» выбор моделей сетевых радиоприемников был довольно широк: от элитной «Звезды-54» до недорогих динамических репродукторов. К 1960 году полная радиофикация Беларуси была завершена.

Монументальное здание Дома радио появилось на улице Красной в 1959 году и стало первым на постсоветском пространстве радиовещательным центром.

Впрочем, и сегодня Дом радио остается главной информационно-акустической кузницей страны.

С конца прошлого века уже достаточно зрелое белорусское радио активно трудится над созданием новых станций и информационно-развлекательных передач.

Сегодня в одном только Минске вещают 28 радиостанций. И отмена проводной технологии подтверждает: прогрессивные формы вытесняют пережитки времени.

Александр Найденов, радиоведущий:

Радио как явление, конечно, не исчезнет. Мы видим мировой опыт: в Норвегии, например, отключили FM-радиостанции. Но это не значит, что радио завершило свое существование. Это значит, что радио стало цифровым, то есть оно стало доставляться радиослушателям другим путем. Мы, например, чуть-чуть запаздываем в этом смысле, чем западные страны – в смысле развития радио. И мы видим на их примере, что с радио ничего за последние 20 лет существенного не происходит. Интерес к нему не падает.

Антон Мартыненко, радио- и телеведущий:

Я однажды познакомился с деканом Медуниверситета, какого-то хирургического отделения, какой-то профессор очень серьезный. Я думал где он, а где радио. Он ко мне подошел и сказал: «Вас, Антон, знаю и вашу собаку». Потому что я со своей собакой два года вел шоу вечернее.

Из ныне доступных успешно функционируют технологии эфирного, спутникового и Интернет-вещания, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.