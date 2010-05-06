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История о том, как фронтовая любовь длится уже 65 лет

06 мая 2010 17:05
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Двойной праздник 9 мая отметят ветераны из Полоцка. Они не только выжили в годы Отечественной войны, но и нашли свою судьбу.

Рождение своей любви они вспоминают по сохранившимся письмам полевой почты и дневникам.

Нина Бородавкина, ветеран Великой Отечественной войны:
Встретились мы на военных дорогах,   
Кругом полыхала война,      
В селе Ильино в 43-ем наша первая встреча была.

Зарифмованная Ниной Николаевной история ее фронтовой любви начиналась с треугольничков полевой почты. Но вскоре вести с фронта приходить перестали. Григорий Васильевич был тяжело ранен. Осколки в руке до сих пор напоминают о том сражении.

За отвагу он получил медаль, но чуть было не потерял любимую. Военный с ампутированной ногой решил не ломать судьбу красивой девушке.

Григорий Бородавкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Писать не хотел в госпитале. Кому я нужен инвалид безногий? А она меня нашла через часть воинскую.

Нина Бородавкина,  ветеран Великой Отечественной войны:
Написала письмо командиру части. И он ответил, что вы не пугайтесь, ему уже сделали операцию.

Нина Николаевна не из пугливых. Сама служила в армии в батальоне шестисот девушек-комсомолок. Была воздушным наблюдателем, следила за вражескими самолетами.

Когда война осталась позади, Нина Николаевна в одночасье определила свою судьбу. Из Вологодского края к будущему мужу ехала 10 суток. До Москвы — на крыше вагона! А оттуда до Смоленска.

Нина Бородавкина, ветеран Великой Отечественной войны:
Пассажирский состав идет, а места ни одного нету. На крыше вагона люди едут. Туда я залезла, вещи кругом трубы привязали и сами улеглись.

После той встречи в 45-м они до сих пор неразлучны. У супругов Бородавкиных не одно поколение наследников: дочь, внуки и правнуки. Григорий Васильевич вот-вот отметит 90-летие.

Григорий Бородавкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Здоровый образ жизни. Я спиртное очень давно не принимаю. Курить — не курю.

Совсем скоро 9 мая супругов Борадавикных двойной праздник. В год 65-летия Победы исполнится и 65 лет их совместной жизни.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Витебская область.

# общество

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