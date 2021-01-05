Прямой эфир

История белорусской государственности за 7 минут. Рассказывает Игорь Марзалюк

05 января 2021 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 лет независимости Беларуси. Для истории срок небольшой, но, если смотреть в прошлое, становится очевидно: все предыдущие поколения белорусов стремились к суверенитету и дорожили этим понятием как высшей ценностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О сложном пути страны рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Маразлюк.

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ І БЕЛАРУСКІ ЛАД ЖЫЦЦЯ: АД ВЫТОКАЎ ДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

История белорусской государственности за 7 минут. Рассказывает Игорь Марзалюк-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Этапы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці. Пытанне аб характары паходжання беларускай дзяржаўнасці застаецца дыскусійным у гістарычнай навуцы. Часам навукоўцы займаюць дыяметральна процілеглыя пазіцыі ў поглядах на падзеі, асоб айчыннай гісторыі і сучаснасці. Вядомы айчынны даследчык гэтага пытання М. С. Сташкевіч сфармуліраваў асноўныя праблемныя пытанні, па якіх найчасцей узнікаюць спрэчкі.  

Больш простая задача тычыцца вызначэння перыядызацыі станаўлення дзяржаўнасці на беларускіх землях.  

История белорусской государственности за 7 минут. Рассказывает Игорь Марзалюк-4

Першы этап трэба вызначыць як дадзяржаўны. Гэта час прыкладна з V да пачатку IX стагоддзя, калі на беларускіх землях ішоў актыўны працэс утварэння племянных саюзаў.  

Другі этап традыцыйна называюць старажытнарускім. Першая вядомая дата айчыннай дзяржаўнасці – 862 год, калі жыхары Полацка прынялі ўдзел у закліканні варагаў на кіраванне Руссю.  

Падрабязней тут.  

# История # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: запугивания людей, детей моих, которые вообще были непричастны к выборам. Вам это надо? Мне нет
05 января 2021 14:35

Александр Лукашенко: запугивания людей, детей моих, которые вообще были непричастны к выборам. Вам это надо? Мне нет

Архитектор Армен Сардаров: «Во всём мире стоит проблема утраты ценностей»
05 января 2021 14:34

Архитектор Армен Сардаров: «Во всём мире стоит проблема утраты ценностей»

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры
05 января 2021 14:11

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры