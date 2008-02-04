Историки посетили дом-музей Тадеуша Костюшко

Он национальный герой Польши, Соединенных штатов Америки и почетный гражданин Франции. А его день рождения отмечают в Беларуси.

Сегодня в фольварке Меричевщина на Брестчине собрались историки, дипломаты и исследователи творчества Тадеуша Костюшко. Гости посетили восстановленный 4 года назад дом-музей. Здесь же презентовали фильм о жизни и творчестве Костюшко.

Этого героя национально-освободительного движения 18 века по праву своим считают и поляки, и белорусы. Родился Костюшко в деревне Сехновичи недалеко от Бреста. У Беларуси и Польши действительно много общего - и в истории, и в культуре. Не говоря уже о связях народов - родственники, друзья.

