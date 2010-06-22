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Истории о том, как легко завязнуть в кабале коммунальных долгов

22 июня 2010 15:40
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О том, что долг платежом красен, злостным неплательщикам приходится напоминать и дважды, и трижды… Одним словом, пока не достучишься.

К примеру, одному из таких неплательщиков за 19 месяцев на счет накапало 1 900 000.

Визит к лидерам топ-списков неплательщиков для сотрудников столичных ЖЭСов — не то, что долг, а дело риска. Нежелание платить злостные неплательщики оправдывают, как умеют — кто криком, а кто и кулаками.

Борются по отлаженной схеме: сначала звонок из ЖЭСа, потом — предупреждение, дальше отключение электроэнергии. Крайний случай — переселение — то ли в менее уютный быт, а то ли о вовсе — на улицу. О порядке высления злостных неплательщиков из квартир в программе «Большой город» рассказал генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Виталий Быховцов, ведущий юрисконсульт УП «ЖРЭО № 2»:
Если после административного привлечения гражданин снова не будет оплачивать счета за коммунальные услуги, то будет уже подаваться иск в суд о его выселении.

Геннадий Акстилович, начальник юридического отдела УП «ЖРЭО №2»:
Чаще всего к неплательщикам применяется статья 71 Жилищного Кодекса «Выселение с предоставлением гражданам жилого помещения менее занимаемого». Администрация района выделяет свободные квартиры для переселения таких жильцов. Такую меру мы можем применить в отношении жильцов с задолженностью более шести периодов. К тому же, при этом квартира должна быть приватизированной.

Если человек попал в затруднительное материальное положение, то он может обратиться в расчетно-справочный центр и написать заявление примерно таким образом: «В данный момент денежные средства отсутствуют, но обязуюсь оплатить в следующем месяце». Как правило, таким людям мы идем навстречу.

Павел Асташевич, директор ЖЭС № 37:
Если мы видим, что гражданин платит регулярно, то мы даже можем авансом подключить ему Интернет, воду.

Татьяна Кибалко и Евгений Левковец, телекомпания СТВ.

# общество

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