Исторической мастерской, созданной на месте минского гетто, - 5 лет

Сегодня здесь встретились бывшие узники, ветераны войны и историки, представители международных организаций. Отсюда начинается трагическая история около 80 тысяч минских евреев и более 26 тысяч департированных евреев из Германии, Австрии, Чехии и Польши. О гибели минских евреев молчала печать и научные работы историков. И только 5 лет назад в этой мастерской белые пятна истории превратились в громкие факты.



За пять лет этот домик печали удалось превратить в центр встречи разных поколений. Сегодня участники мероприятия делились воспоминаниями и намечали реализацию совместных научных исторических проектов, И уже сейчас от конференций, семинаров и круглых столов организаторы смогли перейти к документальной истории войны и благотворительным проектам.