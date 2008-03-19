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Исторической мастерской, созданной на месте минского гетто, - 5 лет

19 марта 2008 18:33
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Сегодня здесь встретились бывшие узники, ветераны войны и историки, представители международных организаций. Отсюда начинается трагическая история около 80 тысяч минских евреев и более 26 тысяч департированных евреев из Германии, Австрии, Чехии и Польши. О гибели минских евреев молчала печать и научные работы историков. И только 5 лет назад в этой мастерской белые пятна истории превратились в громкие факты.

За пять лет этот домик печали удалось превратить в центр встречи разных поколений. Сегодня участники мероприятия делились воспоминаниями и намечали реализацию совместных научных исторических проектов, И уже сейчас от конференций, семинаров и круглых столов организаторы смогли перейти к документальной истории войны и благотворительным проектам.
# общество

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