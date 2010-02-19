«Историческое общество» в польском Хойнице пытается пересмотреть историю Второй мировой войны

Сразу несколько газет разместили комментарии по поводу случая в городе Хойнице.

Мэр города на днях позволил себе возложить цветы на братской могиле трёх тысяч советских солдат, которые освобождали город 65 лет назад.Вместо того чтобы поддержать градоправителя, местное «историческое общество» собрало круглый стол на тему «Освобождение или новая оккупация».

Чем ближе торжества, посвященные 65-й годовщине Великой Победы, тем больше праздничных мероприятий и тематических форумов будет проводиться в Беларуси, России и в других странах, знающих истинный смысл и истинную цену этого общего подвига.

Однако вспоминать историю, чтобы не допускать ее фальсификации, стоит не только в преддверии праздников. Каждый день бороться с попытками пересмотра итогов Второй мировой необходимо, чтобы не допустить третьей или иной номерной или не пронумерованной войны. А праздник – как это было с участниками прошедшей накануне акции «Правда войны в документах» – пусть станет еще одним важным поводом поговорить о прошлом.

Александр Фёдоров, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

— Попытки поменять историю – это геополитика, постоянное стремление определенных западных кругов не просто пересмотреть историю, а поменять роль государства.

Иван Корда, Председатель координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников:

— Отдельные экстремистские выходки, которые допускает часть пропольско радикально настроенных соотечественников, не находят отклика в наших сердцах.

Впрочем, попытки замолчать или сфальсифицировать факты со стороны отдельных западных, в том числе, польских историков и примкнувших к ним, непростительны и непонятны. Сделать из темных пятен былого белые, навсегда забыть о неприглядном — пожалуй, для них это лучший выход.

Сергей Шиптенко, политолог:

— В довоенный, а точнее, в межвоенный период, Западная Беларусь формально входила в состав польского государства. Она была оккупирована в результате советско-польской войны.

Современные историки характеризуют политику польского государства и режима Пилсудского как откровенный геноцид белорусского и украинского народов, а также тех национальных меньшинств, которые проживали в Польше.

Ярчайшим примером политики польских властей на территории Западной Беларуси или, как это принято говорить в Польше, «усходних крэсаў», являлся концлагерь для политзаключенных «Береза-Картузская». В нем содержались представители левых политических движений и, частично, радикальные националисты. «Неблагонадежные элементы» подвергались пыткам и настолько изнуряющим физическим нагрузкам, что многие умирали от истощения.

В сохранившихся архивах — записи о трех тысячах пленников. Однако оценивают, что за годы существования «Березы-Картузской» через его бараки прошли до десяти тысяч человек.

Маргарита Козлович, историк:

— Мой отец Иван Данилович Козловича был арестован польской дефензивой, потом подвергся чудовищным пыткам, затем находился под надзором полиции. Через некоторое время его снова арестовали. В 1934 году он попал в концлагерь в Седлице...

Я хорошо знала людей, которые были близкими друзьями моего отца, которые пережили ужасы концлагеря «Береза-Картузская». Лучше всего эти события описал Александр Гаврилюк: «простирается поле позора». Это действительно было поле позора польских властей...

Изначально польские власти планировали с помощью организованного конвейера террора полностью подавлять волю, дух, память заключенных концлагеря всего за три месяца пыток и жесткого психологического и агитационного воздействия. Однако очень многих не удалось сломать и за несколько подобных курсов.

Анна Пуцыкович, заведующая галереей искусств филиала «Березовского историко-краеведческого музея»:

— Здесь во дворе была так называемая красная дорожка. Красной она называлась потому, что была выложена из битого стекла и красного кирпича. Узника заставляли ползти на локтях и коленях... Человеку, который сюда попадал, предлагалось подписать декларацию, в которой он отказывался бы от всякой политической борьбы. Кто подписывал — того отпускали. А не подписывали документ сильные люди, верившие, что придет свобода. Вот она и наступила 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия освободила Западную Беларусь от белополяков, а также узников из концлагеря.

Не забывать об уроках истории, не забывать о ее страшных трагедиях, помнить о нашей великой победе – вот то, что сегодня может и должен сделать каждый из нас. Для других и для себя.