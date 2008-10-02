Исторический микрорайон построят на территории Брестской крепости

Здесь появится уникальный историко-туристический центр с гостиницей, музеями и даже средневековой крепостью. Один из неотъемлемых объектов легендарной фортеции, штык-обелиск сегодня на ремонте. Титановые покрытия 110-метрового памятника сняты для реконструкции.



Изначально жемчужина военной архитектуры была построена на четырех островах. Туристам традиционно показывают только центральную часть. В закулисье редко ступает нога посетителя. Пограничный остров уже из названия следует — закрытый для посещения. Другое дело Волынское и Кобринское укрепления. Площадь 300 гектаров земли, прилегающие к территории мемориала. Здесь так же сохранились крепостные объекты, реабилитировать которые в своих планах намерены архитекторы и историки.



На Кобринском укреплении на основе военных сооружений планируют создать целый историко-туристический комплекс. Здесь появится город мастеров, Национальный технический музей, подвесная дорога и вся необходимая инфраструктура.



Грандиозным планам по реконструкции и возрождению крепостных территорий суждено сбыться к 1000-летию города, это через 11 лет. Пока же историки и архитекторы обсуждают проекты.