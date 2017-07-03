Исторические реконструкции, концерты, фуд-корт: Минск празднует День Независимости

Новости Беларуси. Праздник, который мы заслужили, год из года объединяет миллионы. Минск уже традиционно в этот день становится большой праздничной площадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые гуляния проходят в разных точках белорусской столицы. Основные – у Дворца спорта. Здесь развернул работу город мастеров и ожидаются десятки развлекательных мероприятий. Занятие найдут и любители истории – белорусам покажут, как жили наши предки в далеком ХІ веке, и поклонники спорта – в силовом экстриме посоревнуются настоящие богатыри.

В Верхнем городе – масштабные исторические реконструкции. Минчанам и гостям столицы покажут, к примеру, каким город был в ХІ веке и расскажут об увлечениях минчан в эпоху реформации. А пока, под аккомпанемент концертной программы предлагается прогуляться по настоящему городу мастеров. Эксклюзивные сувениры из соломы, глины, ткани и дерева – от белорусских умельцев. Все можно посмотреть, покрутить в руках и, конечно, приобрести. Рядом – выставки, конкурсы. В общем, город полностью погружен в праздник. Возле Дворца спорта стартовал концерт, рассчитанный на весь день, рядом, в силовом экстриме соревнуются настоящие богатыри из Беларуси, Украины, России, Литвы. Надо отметить, борьба не из легких! Давайте посмотрим!