Исторические реконструкции, концерт в режиме нон-стоп: народные гуляния проходят в Минске 3 июля

Новости Беларуси. 3 июля вся страна превратилась в одну большую праздничную площадку. В Верхнем городе развернулась масштабная культурная и историческая площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летопись Минска, начиная с XI века и до наших дней, показали воссоздатели хроники. По-настоящему зрелищные действа притянули сотни зрителей. Ключевым стал эпизод – получение Минском Магдебурского права.

Сегодня у нас фестиваль, посвященный десяти столетиям истории Беларуси. Называется он « На пути к независимости » . На наших реконструкциях всегда много зрителей, но сегодня как-то особенно. Плотными рядами все стоят, смотрят, аплодируют, слушают.

Гости праздника:

Нам очень понравилось посмотреть историю нашей республики.

Очень здорово, что у нас в Минске проводятся такие мероприятия. Это очень познавательно для нашей молодежи, для нас, подрастающего поколения.

Возле Дворца спорта продолжается концертная программа в режиме нон-стоп. На сцену выходят артисты и творческие коллективы. Любимые мотивы подхватывают и зрители. Некоторые даже пускаются в пляс.

Праздник охватил весь город. Людей достаточно много, мы увидели здесь и иностранцев. Кто-то приехал погостить к родственникам и друзьям, кто-то заглянул в столицу в качестве туристов именно 3 июля.