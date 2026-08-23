Исторические реконструкции и мастер‑классы! Новогрудок принимает масштабный фестиваль ремесел

Три дня музыки, исторических реконструкций и мастер‑классов. Новогрудок принимает республиканский фестиваль народных ремесел. На всех локациях представлен главный символ большого праздника – вытинанка‑выбиванка. Это уникальный вид народного искусства, которым славится новогрудская земля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местную вытинанку называют культурным кодом города. За свою уникальность это ремесло попало в Государственный список нематериального культурного наследия и претендует на статус ЮНЕСКО. Именно в Новогрудке женщины столетиями не вырезали узоры ножницами, а выбивали их специальной стамеской. Ажурными узорами украшали все в доме: окна, зеркала, мебель и постели.

Наталья Климко, народный мастер Беларуси: Бралі вось такія простыя стамесачкі, і потым гэтымі стамесачкамі рабілі квадрацікі або ромбікі. А калі хацелі ўпрыгожыць нешта, то бралі тады вось такія вось шылы і прыгожыя дзірачкі рабілі. Ну а калі трэба было нешта зрабіць як на кветцы, то бралі гільзы ад патронаў (пасля вайны іх было шмат) і гэтымі гільзамі рабілі дзірачкі.

Это так здорово, что в Беларуси возрождаются народные традиции. Я впервые вижу вот эту красоту, как ее делают своими руками. И раньше вот думала, что это, ну, так просто, детские поделки. А на самом деле это такое красивое, шикарное украшение.

Фестиваль развернулся у стен легендарного замка. В афише – рыцарский турнир, симфонический концерт под открытым небом с участием солистов Большого театра Беларуси. У гостей праздника – а их собралось около 20 тысяч – есть возможность овладеть древним ремеслом вытинанки. Фестиваль продлится и завтра, 24 августа. Финальным аккордом станет семейная программа с участием артистов, музыкантов и акробатов.