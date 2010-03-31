Историческая дата инженерно-технической легенды Великой Отечественной войны

70 лет назад вооружение Красной Армии пополнилось танком Т-34. Знаменитым он станет уже через несколько лет, когда легендарная «тридцать четверка» прорвет немецкую оккупацию не одного советского города.

О войне он вспоминает, как о большой охоте. Где в лесах прячутся пантеры и нападают тигры. Только хищники – в бронированных панцирях, пробить которые на тот момент мог единственный противник – Т-34. Больше полувека назад именно благодаря этому танку «немецкие звери» для Александра Федоровича один за другим становились обыкновенными охотничьими трофеями.

Средний танк Т-34 – или попросту тридцатьчетверка – 70 лет назад стала настоящим прорывом для вооружения войск Красной Армии. Уже потом историки и специалисты назвали эту машину судьбоносной и лучшей в мире. Боевая единица весом в 15 современных джипов, объемом движка как у гоночного болида и расходом солярки в 150 литров на 100 километров – с военной начинкой, как нынче модно говорить – с последним тюнингом и апгрэйдом – стала «черной дырой» для немецкого танкостроения. Сначала Великий Рейх победила советская конструкторская мысль.

На этом танке въехали в Минск и освободители от немецко-фашистских захватчиков. Во всех школьных учебниках значится, как в пылающей столице 3 июля 1944 года первым появился именно Т-34. И там же написано – техническое противостояние на оккупированной Беларуси выдержали именно шесть тысяч «бронированных героев».

О «тридцатьчетверке» сказано и написано много. Этот танк называют легендарным и единственным в мире, его ставят на пьедестал и почитают как чудо-машину, которая появилась однажды, чтобы принести историческую Викторию. Поэтому вполне логично, что танк-мемориал, если так можно выразиться, 9 мая этого года здесь в Минске откроет Парад Великой Победы.

Александра Кулакова, Татьяна Харлинская, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.