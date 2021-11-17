Истинное лицо евродемократии и развенчивание фейков. Кто в XX веке совершает преступления против человечества?

Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги». Ксения Худолей узнавала подробности.

Водометы, дымовые шашки и светошумовые гранаты, слезоточивый газ и гул вертолетов. 16 ноября это происходило на белорусско-польской границе. Журналисты самых разных изданий транслировали события в прямом эфире, на разных языках и с ужасом в глазах. Кадры жестокого разгона поляками группы беженцев в топе поисковых лент. Казалось бы, отрицать очевидное не имеет смысла.

Ярослав Шимчик, комендант полиции Польши:

Это подготовленная и хорошо спланированная акция. Судя по поведению людей, бросавших камни, это люди, по моему мнению, хорошо обученные и опытные во всевозможных боях. По моей оценке, среди наиболее агрессивных людей были сотрудники белорусских спецслужб.

Мигранты были вооружены светошумовыми гранатами от белорусских спецслужб. Они стали бросать оружие в польских солдат и офицеров.

Ксения Худолей, корреспондент:

И кто-то может на полном серьезе нести такой бред, спросите вы? К сожалению, может и несет. В частности, Минобороны Польши, пригретые в Варшаве Telegram-каналы и еще пара-тройка евродипломатов. После террора на границе они стали засыпать интернет фейками (видимо, в последней надежде как-то оправдать свои фашистские методы).

Ксения Худолей:

Фото и видео с беженцем, который держит в руках остатки уже пустого боеприпаса, попытались возвести в ранг нацугрозы. Приблизили и разглядели – граната-то польская. И было бы смешно, если бы не было так страшно.

То, что в современном мире можно так по-детски оправдывать бесчеловечность, поражает. После вчерашней операции поляки с гордостью поздравляли своих силовиков. Пресс-секретарь польских спецслужб бьется в эйфории. Мол, молодцы, спасли страну. Спасли от чего? От обездоленных безоружных людей, журналистов с микрофонами, беременных беженок и их младенцев? Видимо, ждать адекватности там не от кого. Впрочем, доказательств преступной жестокости Варшавы достаточно для законных обвинений.

Теперь к фактам: за ночь белорусские следователи осмотрели периметр, где зверствовали поляки, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты. Уже изъято множество фрагментов боеприпасов, растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. СК работает на границе. Что уже выяснили следователи? Читайте здесь. Первые результаты уже известны. Выжженная трава – это следы химического вещества. Если его поляки использовали в водометах, то фактически людей травили умышленно.

Воевать химическим оружием против людей, которые бегут от войны и уже провели на холоде девять дней. Забрасывать детей дымовыми шашками, держать над головами военные вертолеты. Сколько еще Европа сможет игнорировать этот беспредел на границе ЕС? «Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка». Подробнее здесь.

С тем, что Польша совершает преступление против безопасности человечества, соглашается все больше людей. Пока законные обвинения Варшаве выдвигает только Минск. Но эмоциональный порыв сдержать не могут многие еврочиновники. Голландские либерал-демократы не скупились на слова.

Эй, польские засранцы, когда вы впустите этих бедных людей? Мы на Западе никогда не жаловались на все деньги, которые мы должны были отдать дерьмовой Польше. Вы живете на наши налоговые деньги, паразиты. Но вы, наверное, не сможете это прочитать, потому что в Польше никто не говорит по-английски.

Ксения Худолей:

А пока Евросоюз не может действенно приструнить пограничных террористов, мы кормим, поим, обогреваем людей. Не их вина, что евродемократия, кажется, прогнила до самого основания. Их удача, что Беларусь принципиальна в вопросах жизни, здоровья и справедливости.