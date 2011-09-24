Исраэль Шамир (Викиликс): Фейсбук — готовая матрица для шпионажа со стороны США

Никто уже не отрицает, что интернет стал оружием. Как показывает практика, фактически любая страна может попасть в сети виртуальных мятежников. И тем более удивительно, что до сих пор на глобальном уровне не существует никаких официально признанных способов защиты от кибертерроризма.

Армейские подразделения на улице мексиканского города Веракруз. А все — из-за пары сообщений в Интернете. Репетитор по математике и бывшая учительница написали в фейсбуке о том, что местную школу захватили боевики.

Джерардо Буганца, министр внутренних дел штата Веракруз:

У жителей Веракруза из-за этого началась массовая истерия. Распространители дезинформации таким образом попытались посеять хаос и террор в округе.

В панике родители школьников бросились спасать своих детей от мнимой угрозы. На улицах города произошло почти три десятка ДТП, а работа экстренных служб из-за лавины вызовов оказалась парализованной. Мексиканские интернет-шутники, по версии властей, превратились в сетевых террористов. Теперь обвиняемым в виртуальном преступлении грозит более чем реальный срок — 30 лет за решеткой.

Джерардо Буганца:

Они должны понести наказание за то, что сделали. За это преступление, которое они задумали, спланировали и совершили. Эти все события — весьма прискорбные для нашего города.

В американской Филадельфии была подписана Декларация Независимости. В августе этого года местная молодежь устроила здесь массовые беспорядки. Причем грабежи и мародерства координировались через социальные сети.

Владимир Овчинский, криминолог, генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук (Россия):

В Филадельфии мэр города сразу же объявил комендантский час, как только начались беспорядки, и сразу же принял решение перекрыть социальные сети, и вообще интернет закрыли на какой-то период. И никто их в этом не упрекает. Это нормальная реакция любого здорового общества - защитить себя от погромщиков, от людей, которые совершают противозаконные действия.

Почти одновременно с Филадельфией спокойствие Англии было «взорвано» уличными бунтами и погромами. Четверо погибших и десятки раненых - такова цена народных волнений, которые также стали возможны благодаря мобильному интернету.

Алексей Сенокосов, заместитель руководителя Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета:

В Англии существует социальное напряжение, существуют обширные группы маргинального населения, которые не могут удовлетворить свои потребности в английском обществе, и эти маргинальные группы имеют выход к социальным сетям. И здесь - в условиях, когда накапливается социальное напряжение, оно получает выход с помощью самоорганизации недовольных людей, появляется какой-то призыв, размещенный в социальной сети, и дальше он стремительно распространяется по миллионам участников.

Реакция властей была запоздалой, но жесткой. Количество задержанных приблизилось к одной тысяче человек. За подстрекательство к погромам через фейсбук двое жителей графства Чешир были приговорены к четырем годам тюрьмы. Чтобы восстановить имидж Королевства и вернуть на остров поток туристов, власти Великобритании планируют потратить 150 миллионов долларов. Но никто не может гарантировать, что подобное не повторится.

Александр Ивановский, профессор Академии управления при президенте Республики Беларусь:

По прогнозам Интерпола, к 2020 году к государствам в Европе, которые будут иметь определенные проблемы, как раз и относятся мощные, сильные государства — Германия, Франция, потому что там возник целый комплекс проблем, связанных с проблемой мультикультур, не все приезжие в общество вписываются, не проходит ценностной ассимиляции. Ну и, конечно, есть люди, которые обладают радикальными взглядами.

Кибератаки, которые приводят к плачевным последствиям в реальной жизни, эксперты уже сейчас предлагают называть «информационным терроризмом».

Виктор Денисенко, политолог (Литва):

Эти атаки носят кратковременный характер зачастую. Исполнители этих атак предпочитают оставаться анонимными. Мне кажется, что такая форма больше подходит под определение терроризма. И, соответственно, формы реагирования на эту атаку могут быть как формы реагирования на теракт.

При этом использовать соцсети в качестве оружия первыми решились американцы. Хиллари Клинтон в феврале этого года пообещала направить 25 миллионов долларов на поддержку интернет-активистов.

Кроме того, те же США работают над созданием так называемого «теневого интернета». Имеется в виду система, которая позволит оперативно разворачивать на чужой территории альтернативные сети. Делается это для того, чтобы из Пентагона можно было беспрепятственно руководить повстанцами из любой точке мира.

Исраэль Шамир, журналист, писатель, представитель WikiLeaks в России:

Фейсбук — это прямо уже готовая матрица для шпионажа со стороны Соединенных Штатов. Есть новая технология, разработанная американцами, которая позволяет массовый вброс «троллей» в социальные сети. То есть Вы там обмениваетесь мнениями, думаете там какой-нибудь мальчик из Луцка или Гомеля, а на самом деле это умная машина с сервером в Теннесси, которая шлепает этих мальчиков десятками и сотнями. Так что потом Вы оглянетесь и увидите, что Вы единственный живой человек во всей этой вот якобы социальной сети.

Пик активного использования социальных сетей не по назначению пришелся именно на то время, когда хозяином Белого дома в Вашингтоне стал Барак Обама. Аналитики указывают, что именно интернет-технологии обеспечили ему попадание на пост президента.

Иван Правдин, эксперт по социальным медиа:

Кампания «Барак Обама», если рассматривать в контексте ее пиара, была уникальная кампания. У них была собственная социальная сеть, в которой были закреплены те люди, которые были лояльны к демократической партии. Они из этой сети находили волонтеров, которые помогали им работать.

Волнения в Северной Африке и на Ближнем Востоке так и называют — «Твиттерными» или «Фейсбук-революциями». При этом организаторы бунтов к каждой стране подходили индивидуально. В Тунисе, по мнению экспертов, революционной искрой стала опубликованная с помощью Викиликс переписка американских дипломатов. А в Ливии повстанцы рассказывают, что для вывода людей на улицу использовали местный сайт знакомств.

Алексей Сенокосов:

Случай с Ливией — это особый случай, потому что в этой стране причин для массового социального взрыва не было. Здесь мы видим яркий пример того, как социальные сети используются иностранными центрами. Здесь Запад очень активно использовал социальные сети как инструмент информационной атаки на Ливию, направленный на ее дестабилизацию. И на тот результат, который мы можем наблюдать сейчас, то есть гражданскую войну в Ливии.

В Беларуси тоже была безуспешная попытка через социальные сети вызвать революцию. Организаторы действовали по стандартной схеме. Чтобы охладить пыл виртуальных «бунтарей», интернет никто не перекрывал. Дело в том, что для успеха подобных акций одного информационного оружия все-таки недостаточно.

Владимир Овчинский:

У вас была применена классическая методика Джина Шарпа с использованием социальных сетей. Джин Шарп — известный американский социолог, философ, который еще жив, ему 90 лет уже. Он организовывал разные революции в Юго-Восточной Азии на протяжении всей жизни... Смысл такой: небольшая группа оппозиции выходит на ненасильственную акцию протеста в расчете на то, что власть против таких акций будет совершать неадекватные насильственные действия. В этом суть методики Джина Шарпа. От ненасилия к насилию. Поэтому, когда говорят, что это ненасильственная революция, это обман. Называется «ловушкой Шарпа».