Испытания магистралей на прочность

Минские автодорожники подводят итоги первого полугодия.

Цифры говорят сами за себя: программа работ на республиканских дорогах выполнена на 101%.

Новое решение старой проблемы. Дорожное покрытие, которое пока в пробирках и тестируется учеными на прочность. Новинка уже год проверяется реактивами. А вот предыдущий проект уже на дороге. Опробован колесами тысяч машин. Теперь ямочный ремонт - проблема нескольких часов. Специальная белорусская эмаль на дороге и пломба готова.

Настоящие "спецы" по бездорожью - дорожно-строительного треста №7 . Дороги, мосты, путепроводы. Только за первое полугодие люди в оранжевой форме укатали 9,5 километров обновленных дорог. Трассу с ветерком гарантируют.

Мнение водителей об отечественных дорогах в департаменте "Белавтодора" знают. Проводят постоянные мониторинги. И с такой же постоянностью улучшают качество дорог. За первое полугодие реанимировано 407 километров республиканских дорог. С местными - ситуация иная. Дорога есть - но с препятствиями. Ремонтникам и ученым в стране работы хватит еще надолго.

Чего в Беларуси с избытком, так это дорог. На прочность их испытывают каждую секунду не только авто, но и погода.