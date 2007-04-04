Испытание жарой

4 и 5 апреля вода, которая подается в теплоузлы жилых домов, будет нагрета до максимума - 115 градусов. Таким образом специалисты минских тепловых сетей проверят на прочность столичные трубы.

Еще не завершен нынешний отопительный сезон, а Минские тепловые сети уже начали подготовку к следующему. Обычно испытания проводятся в конце отопительного сезона, пока задействована вся сеть - от ТЭЦ до квартир.

4 апреля "тепловая" волна на два часа захлестнула "Малиновку", "Юго-Запад", "Кунцевщину", "Красный Бор" и "Сухарево". Эти микрорайоны обслуживаются ТЭЦ-4. Горячо было сегодня не только в трубах, но и в пиковых водогрейных котельных. На территории, которую обслуживает ТЭЦ-4 их всего пять. Здесь все под контролем: каждый параметр проверяется, записывается и анализируется.

Внештатных ситуаций не ждали, но к ним готовились. Из 2.400 километров городских сетей - 300 отслужили положенный срок. Еще 200 километров к почтенному возрасту подбираются. На случай прорыва теплотрассы сегодня на городских улицах дежурили тридцать аварийных бригад. Впрочем, неприятных сюрпризов не произошло. Первый день тепловых испытаний закончился без жалоб минчан на жару в квартирах. Завтра проверку на прочность пройдут еще несколько столичных тепловых магистралей.