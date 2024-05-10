Испытала эффект плацебо на себе. История девушки с болезнью Крона
Это Анна Снегирева и 15 лет назад ее жизнь резко изменилась. У девушки появились адские боли от которых она теряла сознание. Многочисленные исследования не давали результата, пока наконец не прозвучал страшный диагноз – болезнь Крона, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Реанимации, больницы и горсти таблеток. Все, что удавалось медикам, лишь снимать обострение. Буквально через месяц Анна снова оказывалась на больничной койке, пока врач не предположил, что проблема кроется в голове.
Все изменилось с рождением ребенка. Удивительным образом, болезнь отступила на долгие три года. До того момента, пока Анне не пришлось вновь выходить на работу.
Анна Снегирева, испытала на себе эффект плацебо:
Я инженер-энергетик. Я работала в проектном институте. Отучилась, пришла и поняла, что это не мое. Мне было скучно, грустно и на работу я шла как на какую-то пытку. Когда я вернулась из декрета на работу, то есть я уходила с обострением в декрет, потом все было без работы хорошо. И когда я туда возвращалась, опять начиналось обострение. Поэтому я ушла еще на год по болезни за свой счет.
В тот момент к девушке пришло понимание, что пора менять свою жизнь. Анна уволилась с нелюбимой работы, на свой страх выбросила аптечку и отправилась в тренажерный зал. Так начался долгий путь выздоровления.
Анна Снегирева:
В какой-то определенный момент я просто помню, что в очередной раз я просыпаюсь с сумасшедшими болями, я не могу ходить даже по квартире, я просто беру все таблетки, все смываю в унитаз и говорю: «Все. Либо я умру, либо все это закончится, потому что так жить больше нельзя». Покупаю абонемент в зал. Я не могу ходить, но я покупаю абонемент в зал. Говорю: «Нет. Мы скажем организму, что ты здорова». Хоть говорили, спортом нельзя заниматься, я заметила, что это мне помогает, то есть у меня проходят боли. Вот это все, как ни странно, начало мне помогать возвращаться к жизни и у меня опять случилась очень долгая ремиссия. Сейчас, в данный момент, прошло 10 лет уже, ровно 10 лет, когда я не прошла ни одного обследования, я не лежала ни в одной больнице.
Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Одного изменения образа жизни, доказанного способа лечения болезни, мне неизвестно. Скорее всего, влияние идет не на болезнь, а на не специфические реакции организма, которые могут давать и положительное, что мы называем эффектом плацебо.
Болезнь Крона – аутоиммунное заболевание. То есть это агрессивная реакция иммунной системы на клетки кишечника. Точная причина такого нарушения до сих пор неизвестна, но один из факторов риска – стресс. Именно поэтому все чаще опытные доктора направляют пациентов с болезнью Крона на консультацию к психологу.
Анна Снегирева:
Когда я пришла к профессору своему на консультацию. Тогда, когда я избавилась от всех лекарств, я говорю: «Я устала. Я не могу. Я не хочу больше пить эти лекарства. Мне плохо. Я все смыла. Я решила, что я больше ничего пить не буду и обследоваться я не буду». Я на таких эмоциях ему кричу, а он улыбнулся и говорит: «Я думаю, ты пошла на поправку». Он мне сразу говорил, что нужно первоначально проработать с головой.
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