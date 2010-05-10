Исполняющий обязанности Президента Польши Бронислав Коморовский встретился с председателем Витебского облисполкома

Польские чиновники возвращались с места авиакатастрофы самолета Леха Качиньского под Смоленском. Помимо места аварии Бронислав Коморовский посетил Катынь, а также встретился с представителями власти города Витебска и области.

Витебский аэропорт – ближайшая к Смоленску воздушная гавань, приспособленная для принятия и отправки пассажирских рейсов. Поэтому польская сторона сделала запрос, чтобы лететь до Варшавы из Витебска.



Витольд Юраш, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Мы не то что благодарны, мы очень благодарны. Это не первый раз, когда белорусская сторона помогает нам. В тот день, когда случилась катастрофа, в том же аэропорту приземлялся самолет нашего премьер-министра, мы тогда получили всяческую помощь, всяческое содействие. Сегодня могу повторить, что тогда сказал наш премьер-министр господину губернатору, а сегодня наш исполняющий обязанности Президента: «Мы очень благодарны, просто мы думаем, что иногда даже белорусская сторона выходила за рамки собственных правил, ради того чтобы нам помочь!»

За время краткого пребывания в Беларуси Бронислав Комаровский встретился с руководством города и области. Общение длилось около часа. Спикер польского сейма и исполняющий обязанности Президента Польши и Председатель Витебского облисполкома Александр Косинец обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также другие аспекты двухстороннего развития.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Мы обсудили вопросы нескольких направлений, прежде всего экономического сотрудничества. Вопросы, связанные с улучшением сотрудничества в области образования, национальности, одним словом, коснулись всех аспектов социально- экономического развития наших государств и возможности сотрудничества. Нет никаких абсолютно преград, которые мешали бы нам дружить, которые мешали бы нам увеличивать товарооборот. Это будет идти на благо наших двух народов.