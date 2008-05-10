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Исполняется 400 лет со дня смерти князя Константина Острожского

10 мая 2008 17:16
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Выдающегося просветителя, церковного и общественного деятеля Великого княжества Литовского почтили в Свято-Рождества-Богородичном Храме в деревне Тарасово. Он был защитником православной веры и основал более 600 церквей и 20 монастырей. В его родовой резиденции была основана типография, первым печатником которой был Иван Федоров. Именно здесь в 1581 году было подготовлено первое полное печатное издание Славянской Библии.

Сегодня под Минском в его честь установили уникальный колокол. Весит он около тонны, и изготовлен благодаря пожертвованиям всех епархий белорусской православной церкви.

Весь 2008 год в Беларуси, Польше, Украине и Литве пройдет под знаком памяти князя Острожского. 400-летие со дня его смерти стало поводом для целого ряда мероприятий. Завтра на Брестской земле пройдет международная научно-богословская конференция.
# общество

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