Исполняется 400 лет со дня смерти князя Константина Острожского

Выдающегося просветителя, церковного и общественного деятеля Великого княжества Литовского почтили в Свято-Рождества-Богородичном Храме в деревне Тарасово. Он был защитником православной веры и основал более 600 церквей и 20 монастырей. В его родовой резиденции была основана типография, первым печатником которой был Иван Федоров. Именно здесь в 1581 году было подготовлено первое полное печатное издание Славянской Библии.



Сегодня под Минском в его честь установили уникальный колокол. Весит он около тонны, и изготовлен благодаря пожертвованиям всех епархий белорусской православной церкви.



Весь 2008 год в Беларуси, Польше, Украине и Литве пройдет под знаком памяти князя Острожского. 400-летие со дня его смерти стало поводом для целого ряда мероприятий. Завтра на Брестской земле пройдет международная научно-богословская конференция.