Исполнилось 100 лет со дня рождения бывшего генерального секретаря СССР Леонида Брежнева

К его могиле у кремлевской стены возложены цветы. Эксперты по-разному оценивают роль Брежнева в истории страны, которой он руководил 16 лет. За это время был утроен объем производства, создана атомная энергетика и освоена Западная Сибирь. Однако были и минусы. По мнению некоторых политиков именно в брежневский период были допущены серьезные кадровые просчеты, а также заложены на законодательном уровне возможности для разрушения Советского Союза. Другие же считают, что во времена Леонида Брежнева Советский Союз пережил подъем в экономике и внешней политике и именно в этот период "была исключена опасность большой войны".