Исполнения судебных решений и оказание гражданам бесплатной юридической помощи в странах СНГ

Эти и другие вопросы будут обсуждать министры юстиции государств Содружества на заседании Совета в Кыргызском городе Чолпон-Ата.Белорусскую делегацию возглавит министр юстиции Виктор Голованов. Он представит разработанный Министерством юстиции Беларуси проект соглашения о сотрудничестве министерств юстиции государств - участников СНГ, а также расскажет об опыте работы белорусского ведомства в области международного гуманитарного права.