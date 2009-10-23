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Исполнения судебных решений и оказание гражданам бесплатной юридической помощи в странах СНГ

23 октября 2009 07:05
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Эти и другие вопросы будут обсуждать министры юстиции государств Содружества на заседании Совета в Кыргызском городе Чолпон-Ата.Белорусскую делегацию возглавит министр юстиции Виктор Голованов. Он представит разработанный Министерством юстиции Беларуси проект соглашения о сотрудничестве министерств юстиции государств - участников СНГ, а также расскажет об опыте работы белорусского ведомства в области международного гуманитарного права.
# общество

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