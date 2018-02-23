«Испарение идёт медленнее и корни дольше держат влагу»: как ухаживать за орхидеей зимой

В орхидею невозможно не влюбиться. Однако не всегда поклонники цветка знают о правильном уходе за хрупкой красавицей. И начинать ликбез нужно уже с момента покупки.
Правильный выбор – залог успешного цветения.
В орхидею невозможно не влюбиться. Однако не всегда поклонники цветка знают о правильном уходе за хрупкой красавицей. И начинать ликбез нужно уже с момента покупки.
Правильный выбор – залог успешного цветения.
Екатерина Ключникова, сотрудница Интернет-магазина орхидей:
При выборе орхидеи, в первую очередь, нужно сконцентрироваться на корнях.
То есть, осмотреть корневую систему растения.
Корневая система должна хорошо быть видна в горшке. Вся должна быть зелёного цвета – без каких-либо чёрных, жёлтых пятен. То есть, в целом, растение должно производить впечатление такого здорового зелёного кустика.
Такому цветку нужно много света, поэтому лучше забыть о северном окне. Но слишком яркие летние лучи тоже не пойдут на пользу.
Орхидея любит не только умеренность, но и неспешность.
пересадкой заниматься лучше через год или два, а начинать подкормку – только через месяц после цветения.
Екатерина Ключникова:
Подкармливать нужно постепенно, по чуть-чуть, через полив. То есть, чередуя – один полив с удобрением, один полив без удобрения. Сейчас представлено очень много всяких удобрений – можно знакомиться с их составом.
Чтобы в составе был фосфор, калий и азот.
Для лучшего зацветания нужно больше калия, если нужно нарастить корневую массу, то нужно больше азота.
Орхидея не любит смены места жительства.
Переносят её обычно только при поливе.
И здесь тоже нужен разумный подход. При необходимости растение погружают в воду и оставляют примерно на 20-30 минут, а потом дают время стечь лишней влаге.
Екатерина Ключникова:
Полив должен быть умеренным. Это тот случай, когда лучше недолить, чем перелить. Растение, ни в коем случае, не переносит застоя влаги, который ведёт к загниванию корневой системы. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда испарение идёт медленнее и корни дольше держат влагу.
Зимой не стоит возвращать растение на подоконник сразу же после полива.
Замедленное испарение воды может погубить корни растения. Так что в холодное время года орхидея требует особенного внимания.
Екатерина Ключникова:
Не стоит допускать соприкосновение листвы с холодными стёклами окон. По поводу доступа свежего воздуха. Свежий воздух, разумеется, необходим всему живому, в том числе, орхидее.
Но нужно следить, чтобы не было сквозняка.
И, всё-таки, желательно ограничить или закрыть поток холодного воздуха к растению.
Но даже соблюдение всех правил ухода часто – не гарант повторного цветения. Почему? Ведь, казалось бы, вы всё делаете правильно.
Екатерина Ключникова:
Здесь нужно наблюдать за тем, чтобы растение развивалось. То есть, если мы видим появление новых листьев, новых корней – это замечательно. Это говорит о том, что растение здорово, оно живёт, оно развивается, но ему не хватает каких-то незначительных моментов для зацветания.
Возможно, его нужно перенести в другую комнату на другое окно.
То, о чём мы говорили – где больше света.
Переезд на работу – тоже вариант смены обстановки для растения.
Возможно, именно там орхидея порадует вас шикарным цветением. Конечно, нет универсального секрета в уходе за цветком.
Главное, знать: орхидея очень жизнеспособна.
Поэтому грубо не вмешивайтесь в её жизненный цикл, а лишь немного его контролируйте.