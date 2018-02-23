«Испарение идёт медленнее и корни дольше держат влагу»: как ухаживать за орхидеей зимой

В орхидею невозможно не влюбиться. Однако не всегда поклонники цветка знают о правильном уходе за хрупкой красавицей. И начинать ликбез нужно уже с момента покупки. Правильный выбор – залог успешного цветения.



Екатерина Ключникова, сотрудница Интернет-магазина орхидей:

При выборе орхидеи, в первую очередь, нужно сконцентрироваться на корнях.

То есть, осмотреть корневую систему растения.

Корневая система должна хорошо быть видна в горшке. Вся должна быть зелёного цвета – без каких-либо чёрных, жёлтых пятен. То есть, в целом, растение должно производить впечатление такого здорового зелёного кустика.

Такому цветку нужно много света, поэтому лучше забыть о северном окне. Но слишком яркие летние лучи тоже не пойдут на пользу.

Орхидея любит не только умеренность, но и неспешность.

пересадкой заниматься лучше через год или два, а начинать подкормку – только через месяц после цветения.



Екатерина Ключникова:

Подкармливать нужно постепенно, по чуть-чуть, через полив. То есть, чередуя – один полив с удобрением, один полив без удобрения. Сейчас представлено очень много всяких удобрений – можно знакомиться с их составом.

Чтобы в составе был фосфор, калий и азот.

Для лучшего зацветания нужно больше калия, если нужно нарастить корневую массу, то нужно больше азота.

Орхидея не любит смены места жительства.

Переносят её обычно только при поливе.

И здесь тоже нужен разумный подход. При необходимости растение погружают в воду и оставляют примерно на 20-30 минут, а потом дают время стечь лишней влаге.

Екатерина Ключникова:

Полив должен быть умеренным. Это тот случай, когда лучше недолить, чем перелить. Растение, ни в коем случае, не переносит застоя влаги, который ведёт к загниванию корневой системы. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда испарение идёт медленнее и корни дольше держат влагу.

Зимой не стоит возвращать растение на подоконник сразу же после полива.

Замедленное испарение воды может погубить корни растения. Так что в холодное время года орхидея требует особенного внимания.



Екатерина Ключникова:

Не стоит допускать соприкосновение листвы с холодными стёклами окон. По поводу доступа свежего воздуха. Свежий воздух, разумеется, необходим всему живому, в том числе, орхидее.

Но нужно следить, чтобы не было сквозняка.

И, всё-таки, желательно ограничить или закрыть поток холодного воздуха к растению.

Но даже соблюдение всех правил ухода часто – не гарант повторного цветения. Почему? Ведь, казалось бы, вы всё делаете правильно.

Екатерина Ключникова:

Здесь нужно наблюдать за тем, чтобы растение развивалось. То есть, если мы видим появление новых листьев, новых корней – это замечательно. Это говорит о том, что растение здорово, оно живёт, оно развивается, но ему не хватает каких-то незначительных моментов для зацветания. Возможно, его нужно перенести в другую комнату на другое окно.

То, о чём мы говорили – где больше света.

Переезд на работу – тоже вариант смены обстановки для растения.

Возможно, именно там орхидея порадует вас шикарным цветением. Конечно, нет универсального секрета в уходе за цветком.

