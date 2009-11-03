Исламисты Сомали запретили рингтоны

Боевики-исламисты, контролирующие часть территории Сомали, запрещают жителям страны использовать музыкальные рингтоны в своих мобильных телефонах.

Сакдийо Шик, 25-летняя жительница города Кисмайо, любила слушать песни из индийских кинофильмов на своем телефоне, пока город не оказался в руках боевиков из группировки «аль- Шабааб». По ее словам, «аль-Шабааб» требует, чтобы в качестве рингтонов звучали только суры Корана или хадисы, декламируемые муллами.

Группировка «аль-Шабааб», которую США считают союзниками «аль-Каиды», хочет свергнуть поддерживаемое ООН правительство страны и установить на всей территории Сомали законы шариата, информирует Reuters.

Хорошо вооруженные боевики контролируют юг страны и часть районов столицы Сомали Могадишо, а религиозные суды приговаривают граждан к избиению плетьми и отрубанию конечностей. Группировка уже запретила на подконтрольных территориях кинофильмы, танцы на свадьбах, игру в футбол и просмотр футбольных матчей.

«Мы не потерпим ничего, что может развратить народ», - заявил представитель «аль-Шабааб» в Кисмайо Шейх Хассан Якуб.

Али Махамад Юсуф, 19-летний житель Кисмайо, бежал из города после того, как его высекли боевики «аль-Шабааб», заставшие его за прослушиванием музыки и просмотром видео на мобильном телефоне.

С начала 2007 года в стране погибли уже 19.000 человек и в то время как некоторые жители благодарны боевикам за восстановление хоть какого-то порядка в контролируемых регионах, жесткие законы, насаждаемые «аль-Шабааб» начали возмущать остальных сомалийцев, традиционно являющихся умеренными мусульманами.

Жители Кисмайо столкнулись теперь с новой проблемой - прерывать звучание хадиса (изречения пророка Мухаммеда), рекомендованного в качестве рингтона, согласно канонам, запрещено, поэтому ответить на телефонный звонок также опасно с точки зрения норм шариата.