Искусство быть мамой: Мария Сапего из Круглянского района совмещает работу, домашнее хозяйство и воспитание 11 детей

Новости Беларуси. Героиня сюжета прославилась талантом быть мамой. Мария Сапего из Круглянского района вместе с мужем воспитывает 11 детей, в том числе шестерых приемных. Дом семейного типа в деревне с поэтичным названием Ясное утро – это место, где всегда царит радость и гармония, где не делят детей на своих и чужих. За непростой материнский труд Мария Сапего отмечена на государственном уровне. Она в числе победителей конкурса «Женщина года». Мария и Александр Сапего решились на создание большой семьи давно. Захотели поделиться своей любовью с теми, кого бросили родные родители. И ни разу не пожалели о своем решении – вместе веселей. Кухня для Марии Сапего – главное место в доме. Готовить приходится много.

Мария Сапего, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Когда не было машины, муж на велосипеде и в холод, и в дождь. Два пакета. В одной – хлеба две буханки и 5-6 батонов. В другой – мясо, сахар, масло. Очень много продуктов. После полдника семья не расходится по своим комнатам. Свободное время здесь принято проводить вместе. В этом доме немало семейных традиций. Например, где-то раз в месяц здесь проводят конкурс рисунков. Сегодня тема – «Мой любимый фильм». Дети – участники. Мама и папа в жюри. Они же и спонсоры этого конкурса.

Ни один из художников не остается без награды. Это важно. Даже маленькая шоколадка – мелочь, но приятно. Одна без мужа никак бы не справилась, – признается Мария. Кстати, и дом этот сам супруг построил. Но забот на женских плечах все равно хватает. Уборка, стирка, готовка, уроки с детьми, да много чего еще. А ведь и на работу ходить надо. Мария работает в районном детском приюте. Педагог по образованию, она знает, как быть настоящей мамой, доброй, в меру строгой, но, главное, любимой. Мария Сапего, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

У нас успех заключается в том, что мы дружные. Цель нашей семьи – чтобы быть вместе. Не просто как детский дом, официальное учреждение, а именно семья.