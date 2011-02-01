Искусственное снижение стоимости путевок в Египет — дело рук российских туроператоров

Желание сэкономить может сказаться на безопасности пребывания на популярных египетских курортах. МИД нашей страны и Министерство спорта и туризма рекомендуют гражданам Беларуси пока воздержаться от поездок в Египет.

Желание сэкономить может сказаться на безопасности пребывания на популярных египетских курортах. МИД Беларуси и Министерство спорта и туризма рекомендуют гражданам Беларуси пока воздержаться от поездок в Египет.

Валентин Цехмейстер, исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций:

Спрос рождает предложение и наоборот: дешевое предложение вызывает ажиотаж и спрос. Тут уже правило туриста — клюнуть на эту удочку или поразмыслить, чем обернется эта дешевизна.

Тем временем, более миллиона человек вышли в столице Египта на так называемый «Марш миллиона». Демонстранты требуют кардинальных политических и социальных перемен. С площади Тахрир митингующие намерены направиться к президентскому дворцу.

По маршруту шествия усилено присутствие армии, подведены танки, однако военные ведут себя сдержанно. Кроме того, вокруг протестующих на площади военные сформировали живой щит. Они проверяют пришедших на наличие оружия.

Беспорядки парализовали банковскую систему Египта, не работают и предприятия. Зарубежные компании отзывают своих сотрудников. Хаос царит и в аэропорту Каира. Тысячи туристов из-за отмены рейсов не могут покинуть страну. Для обеспечения безопасности армейские подразделения направлены и в курортные зоны. По последним данным число жертв беспорядков в Египте достигло 300 человек, более 4 тысяч ранены.