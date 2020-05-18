Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО. Президент подписал указ о соцподдержке отдельных категорий граждан

Новости Беларуси. Сразу несколько указов подписал 18 мая глава государства. Один из них касается социальной поддержки отдельных категорий граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличение трудового стажа для женщин с четырьмя детьми. В Минтруда рассказали, что изменится

Ряд новаций, связанных с трудовым и страховым стажем, предусмотрен для людей с ограниченными возможностями. Родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, которые занимаются уходом не менее 20 лет, будет повышен размер социальной пенсии до уровня, сопоставимого с минимальной пенсией по возрасту – то есть до 243 рублей при нынешних 123.