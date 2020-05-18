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Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО. Президент подписал указ о соцподдержке отдельных категорий граждан

18 мая 2020 17:47
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Новости Беларуси. Сразу несколько указов подписал 18 мая глава государства. Один из них касается социальной поддержки отдельных категорий граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Ряд новаций, связанных с трудовым и страховым стажем, предусмотрен для людей с ограниченными возможностями. Родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, которые занимаются уходом не менее 20 лет, будет повышен размер социальной пенсии до уровня, сопоставимого с минимальной пенсией по возрасту – то есть до 243 рублей при нынешних 123.  

Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО. Президент подписал указ о соцподдержке отдельных категорий граждан-1

Новшество, которое начнет действовать с 2021 года, – супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка ЭКО.  

Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО. Президент подписал указ о соцподдержке отдельных категорий граждан-4

Алла Камлюк, заведующая отделением РНПЦ «Мать и дитя»:
Это долгожданный очень документ. Наши пациенты ждут этого, потому что было анонсировано, что государство готово помочь пациентам в программах ЭКО, поскольку это дорогостоящая процедура. Сегодня у нас в государственных учреждениях стоимость одной попытки ЭКО от 3 000 до 4 500 белорусских рублей. Поэтому, конечно, удастся сэкономить пациентам.  

Рабочая группа готовила предложения по этому указу. Мы старались выбрать такие контингенты супружеских пар, которые наиболее успешны. Это пациентки до 40 лет, у которых нет тяжелых заболеваний, которые осложняют детородную функцию. Поэтому это достаточно большая будет популяция.  

Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО. Президент подписал указ о соцподдержке отдельных категорий граждан-7

Кроме того, с 1 сентября 2020 года многодетным семьям увеличат период ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (сейчас этот срок вдвое меньше). Будут увеличены и критерии нуждаемости для назначения такого пособия.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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