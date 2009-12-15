«Ирония судьбы» вместо шествия Дедов Морозов и Снегурочек

В праздничной программе 1 января будущего года гомельчане не увидят шествия сказочных персонажей, которое в городе над Сожем проводилось несколько лет подряд.

В этом году шествие и конкурс Дедов Морозов и Снегурочек, ставшие традиционными атрибутами первого дня нового года, заменит конкурсный марафон визиток-поздравлений «Ирония судьбы, или с Новым Годом!» в исполнении студенческих коллективов областного центра. Каждая из вузовских команд представит 15-минутную программу, в которую вложит максимум пожеланий доброго и благополучного года. Предполагается, что этот марафон продлится около полутора часов.

Далее горожан и гостей Гомеля ожидает концерт с участием артистов и творческих коллективов областного центра, сообщает БЕЛТА.