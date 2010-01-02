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Ирландцы требуют права ругать Бога

02 января 2010 13:15
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Светское население Ирландии намерено через суд добиваться отмены вступившей 1 января в силу реформы закона о богохульстве.

Одобренная в июле минувшего года властями законодательная инициатива вводит в разряд преступлений «любую публикацию или публичное высказывание, в которых в грубой, оскорбительной форме упоминаются священные аспекты любого вероисповедания, тем самым провоцирующей негодование среди значительного числа последователей данной религии». Нарушителям грозит штраф до 25.000 евро, сообщает MIGnews.com.

Закон о богохульстве был принят в Ирландии в 1936 году, однако его положения касались исключительно христианства. Теперь же в связи с притоком иммигрантов, парламентарии решили расширить рамки его действия.

Законодательная реформа вызвала возмущение среди светского населения, рассматривающего закон о богохульстве как анахронизм, ущемляющий право на свободу слова.

# общество

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