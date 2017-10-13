Ирина Сазонова стала счастливой обладатнельницей квартиры в Минске в 43-м туре игры «Удача в придачу»

Минск – оазис грез и надежд. Однако неприступная столица покоряется не всем. Свить свое гнездышко на просторных ветках улиц большого города получается не у каждого. Жительница Гродно, врач по профессии, Ирина Сазонова уже мысленно «на чемоданах». Совсем скоро за окнами ее собственной столичной квартиры будут красоваться Минск-Арена и Комсомольское озеро. Все случилось после очередного похода в магазин «Евроопт», где женщину и подкараулила удача. В 43 туре игры «Удача в придачу» ее игровой код стал победным.

О том, что она выиграла столичные апартаменты женщина рассказывает без лишней эмоциональности, говорит, о своей победе знала давно: была уверена, что рано или поздно это непременно произойдет!

Младшая дочь Виктория вероятнее всего и станет счастливой жительницей новой квартиры на Мястровской, 3 от «Евроопт».

Чтобы ощутит вкус победы, необходимо увидеть все собственными глазами.

Квартира расположилась в одном из самых престижных районов Минска. Чистый воздух, спортивные площадки, вся инфраструктура – все удобства для счастливой жизни.

Еще одна семья пополнила ряды столичных жителей. Присоединяйтесь и вы. Заходите в магазин «Евроопт» или интернет-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл», выбирайте товар удачи следующего 44 тура игры «Удача в придачу», рассчитывайтесь, используя дисконтную карту Е-плюс. Две пары стильных автомобилей Nissan Juke и 24-я квартира в элитном районе Минска на уже знакомой улице Мястровская, дом 5 – вот чем может для вас обернуться обычный поход за продуктами. А еще, потратив 10 рублей в магазинах «Евроопт», по выданной скреч-карте участника игры «Удача в придачу2» у вас есть шанс выиграть прямо не отходя от кассы более 400 тыс. призов. Это вкусные и полезные товары, сертификаты для покупок и солидные деньги - 100 , 500 и даже 1000 рублей! А за 15 рублей в чеке вы получите еще и героя 3-ей серии милых пришельцев Бонстиков. Совершайте нужные покупки в «Евроопт» – и выигрывайте призы каждый день!