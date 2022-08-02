Ирина Костевич проведёт личный приём граждан 3 августа

Новости Беларуси. Руководители госорганов в августе продолжат практику прямых телефонных линий и личных приемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, завтра, 3 августа, разбираться с проблемами граждан будет министр труда и социальной защиты. Ирина Костевич будет принимать с 8:00 до 13:00. Необходима предварительная запись по телефону, который вы видите на экране.