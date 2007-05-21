Ирина Экпо-Умо готовится к операции в лондонской клинике

Гражданке Беларуси Ирине Экпо-Умо в лондонской клинике сделают три операции и переливание крови.Наша соотечественница более 10 дней провела в нигерийском плену, была ранена в ногу, заболела малярией и получила заражение крови. Во время телефонного разговора с братом, Ирина сообщила некоторые подробности нахождения плену. Своих похитителей она практически не видела. Более 10 дней ее держали в нигерийской деревне в сарае рядом с буйволами. После выздоровления Ирина планирует вернуться в Нигерию и жить в Лагосе, где у нее новая квартира. Напомним, женщина была захвачена нигерийской криминальной группировкой 5 мая в Порт-Харкоте и освобождена 17 мая.