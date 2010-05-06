Иран планирует инвестировать 55 млн долларов в производство легковых автомобилей в Беларуси

Организовать его намерены на базе совместного белорусско-иранского предприятия под Минском. Здесь сегодня собирают иранский «Саманд».

Сегодня здесь на совместном предприятии иранских гостей встречали по-белорусски — хлебосольно. Но не только этот бренд пришелся по вкусу делегации Исламской республики. Привлекли внимание и разработки белорусских техников. Вот одно из ноу-хау. Собран автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями, а также карета скорой помощи. Но главный герой дня — иранский «Саманд». Собирать скакунов, именно так и переводится название авто, в Беларуси начали еще в 2006. За качеством каждой единицы здесь следят особенно тщательно.

Ольга Булич, контролер отдела технического контроля предприятия:

Если какой-то дефект есть в машине, то это отмечается в паспорте, и машина отправляется на доработку в цех.

Только сборка автомобилей — это уже история. Теперь задача — выйти на просторы Таможенного союза. Тем более что предприятие есть в списке промсборщиков, которые утверждены в рамках договора трех.

Дмитрий Егоров, генеральный директор совместного предприятия

Имеет льготы по ввозу машинокомплектов и, соответственно, льготы по реализации автомобилей на рынке Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин.

Речь идет о собственном производстве со сваркой, сборкой и окраской кузова. 30% должны составлять отечественные комплектующие. На предприятии уже разработали схему импортозамещения.

Игорь Бедункевич, начальник производства предприятия:

Они отвечают всем требованиям качества, которые используют мировые производители.

Кресла, панели управления, шины, проводка. Подобран полный комплект запчастей, которые могут заменить импортируемые аналоги. Дешево, со вкусом и качественно. Дело — только за партнерами.

Александр Радевич, министр промышленности Республики Беларусь:

Мы договорились, что к концу следующего года будет реализована вторая фаза. Идет отработка документов. Вторая фаза предусматривает полное производство автомобилей в Республике Беларусь.

Документы планируют подписать в ближайшие дни. Иранские инвесторы готовы вложить в совместное производство не менее 55 миллионов долларов. Реализация таких проектов — это создание новых рабочих мест и развитие экономики в целом.

Анастасия Корниенко, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.