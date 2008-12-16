Иракскому журналисту, бросившему ботинки в Джорджа Буша, грозит до 7,5 лет тюрьмы

Как заявили в пресс-службе иракского премьера, нарушитель порядка сейчас под арестом. В воскресенье во время пресс-конференции в Багдаде 29-летний корреспондент бросил в Джорджа Буша свои ботинки. Аль-Зейди заявил, что это подарок от вдов, сирот и всех, кто убиты в Ираке. Между тем, вокруг знаменитой пары ботинок разворачивается настоящий ажиотаж. Саудовский бизнесмен готов купить даже один раритет за 10 миллионов долларов.