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Иракскому журналисту, бросившему ботинки в Джорджа Буша, грозит до 7,5 лет тюрьмы

16 декабря 2008 14:33
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Как заявили в пресс-службе иракского премьера, нарушитель порядка сейчас под арестом. В воскресенье во время пресс-конференции в Багдаде 29-летний корреспондент бросил в Джорджа Буша свои ботинки. Аль-Зейди заявил, что это подарок от вдов, сирот и всех, кто убиты в Ираке. Между тем, вокруг знаменитой пары ботинок разворачивается настоящий ажиотаж. Саудовский бизнесмен готов купить даже один раритет за 10 миллионов долларов.
# общество

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