Иоанна, сестра милосердия патронажной службы: Я счастлива быть с людьми в нужный момент!

Сестра милосердия Лариса с утра спешит на работу. Правда, слово «работа» здесь не совсем подходит. Третий год она ежедневно окружает вниманием и заботой тех, кто в этом особенно нуждается. Применение своей профессии психолога сестра нашла в патронажной службе.

Здесь не оставляют человека один на один с его бедами. Сёстры и братья патронажной службы оказывают медицинскую, психологическую и хозяйственную помощь.

Подарить веру и надежду – это ли не одно из главных? Сложно найти подход к каждому человеку, но здесь учатся принимать любого. Так и брат Виктор пришёл к Денису незнакомцем, а теперь стал его другом, собеседником и единомышленником.

Сестра Иоанна пришла в патронажную службу по велению души. Она почувствовала, что хочет служить Богу и человеку. Сразу судьба привела её к Анне Николаевне, которой она помогает и до сих пор.

К кому-то сёстры и братья патронажной службы заглядывают на пару часов, а есть и такие люди, с которыми бывает необходимо провести почти целый день.

Совершать добрые дела не сложно. Стоит лишь подумать не о себе, а о других. Патронажная служба как раз ищет таких людей, способных понимать и поддерживать.