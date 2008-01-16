Инженерные войска подвели итоги за 2007 год

Группы разминирования обезвредили около 7,5 тысяч боеприпасов, а в арсенале войск появилась современная техника и специальное оборудование. Активно развивались международные контакты. В результате Беларусь, Россия и Украина планируют создать многонациональный инженерный саперный батальон. А вот старые запасы противопехотных мин Беларусь активно уничтожает. Военные уже утилизировали около 300 тысяч смертоносных предметов. Еще 3,5 миллиона мин предстоит уничтожить в ближайшие два года.